“Szoboszlai vuole andare al Milan con Rangnick”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – La decisione di Dominik Szoboszlai pare certa ogni giorno che passa. Vuole andare al Milan con Ralf Rangnick. L’indiscrezione, nel caso specifico, arriva dal giornalista Ciro Venerato, che a Radio Kiss Kiss ha dichiarato espressamente:

“Szoboszlai preferisce andare al Milan, conoscendo bene Rangnick”.

Sono tantissimi i club sulle sue tracce. Il prezzo non è indifferente, da 20 milioni di euro a salire. Nonostante non abbia ancora dimostrato fondamentalmente niente, visto che ha giocato in un campionato poco competitivo, con tutto il rispetto, è già un pezzo pregiato del calciomercato.

Per chi non conoscesse Szoboszlai, parliamo di un classe 2000, ad ottobre compirà 20 anni. Alto 186 cm, piede preferito: destro. Nato a Budapest (Ungheria), ha un contratto con il RB Salisburgo fino al giugno 2022. In questa stagione ha giocato 40 partite totali tra campionato, Europa e Champions League: ha segnato 12 gol e servito 18 assist.

SUSO UFFICIALE AL SIVIGLIA: LA REAZIONE DEI TIFOSI >>>