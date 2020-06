Pioli e il futuro di Donnarumma: “Credo che resterà: è attaccato al Milan”

MILAN NEWS – Il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli è intervenuto oggi pomeriggio in conferenza stampa a Milanello: ecco le sue parole sul futuro di Gigio Donnarumma. “Lo vedo molto sereno, motivato e attaccato al Milan. Credo che prenderà la decisione migliore per il suo futuro. Lo vedo attaccato ai colori e non credo che lascerà il Milan. Ma non ho parlato con lui”, ha rivelato il tecnico emiliano. I rossoneri sono sempre sulle tracce di Szoboszlai: e spunta una clausola>>>

