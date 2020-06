Calciomercato Milan – Szoboszlai, spunta una clausola rescissoria: i dettagli

CALCIOMERCATO MILAN – Ci sono importanti novità in merito a Dominik Szoboszlai, grande obiettivo del Milan per il centrocampo. Secondo quanto riferisce ‘La Repubblica’ all’interno del contratto dell’ungherese ci sarebbe una clausola rescissoria del valore di 24 milioni di euro. E ci sarebbe di più: la cifra fissata dal Salisburgo potrebbe essere pagata in tre anni al club austriaco. Una condizione assolutamente favorevole viste le qualità indubbie del classe 2000, che in questa stagione ha totalizzato ben 7 gol e 12 assist.

Intanto Calhanoglu ha rilasciato un’intervista parlando del Milan e del suo ruolo preferito: LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI >>>