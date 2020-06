LIVE – Milan-Roma, Pioli: “Ibra nemmeno in panchina. Gigio? Resterà”

MILAN NEWS – Alle ore 14.00 il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli interverrà in conferenza stampa a Milanello per presentare il match Milan-Roma. I rossoneri sono reduci dalla bella vittoria in trasferta contro il Lecce, mentre i giallorossi hanno vinto in rimonta 2-1 contro la Sampdoria grazie alla doppietta di Edin Dzeko. Inutile dire come la gara sia un importante scontro diretto in zona Europa che la compagine meneghina può assolutamente permettersi di perdere.

