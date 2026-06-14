VIDEO - Pellegatti: “Con Galliani tra un mese e mezzo Arda Guler sarebbe al Milan” | PM

Il futuro societario del Milan si sta finalmente sviluppando. Nelle ultime ore, a tracciare le mappe di quello che potrebbe essere il nuovo organigramma dei rossoneri sono stati in molti. A parlare, attraverso il proprio canale YouTube, anche il giornalista rossonero Carlo Pellegatti.

Milan, senti Pellegatti: "Ballottaggio tra Krosche e..."

Secondo Pellegatti, la pista più concreta porta direttamente in Bundesliga. Nelle ultime ore, infatti, il nome diè balzato in cima alla lista dei possibili nuovi direttori rossoneri, ma non è l'unico. Secondo il giornalista ci sarebbe un vero e proprio ballottaggio con

"Sembra che ci sia ormai un ballottaggio tra Marcus Krösche, oggi plenipotenziario, che verrebbe non come direttore sportivo ma come direttore tecnico. Potrebbe portarsi Timmo Hardung che ha portato già a Francoforte e lui farebbe il direttore sportivo, quindi questa potrebbe essere una soluzione. Vedo un filino meno oggi la soluzione Devin Ozek,direttore generale, non so se sia già pronto un ragazzo di 31 anni a fare il direttore generale. Un'altra soluzione potrebbe essere Marcus Krösche e come direttore sportivo Devin Ozek"

L'analisi

ha dimostrato di saper unire sostenibilità finanziaria e competitività, vincendo un'Europa League e valorizzando talenti poi rivenduti a cifre astronomiche, basti pensare ad Ekitikè.

Ariverebbe come direttore tecnico, non sportivo, ovvero andrebbe a ricoprire il ruolo della figura capace di fare raccordo tra proprietà, area scout e campo. Scelta che blinderebbe il discorso legato al 'player trading'.

Ma perchèpiace così tanto a RedBird? Analizzando la sua figura e il suo operato, il tedesco rappresenta il prototipo perfetto del dirigente moderno ricercato dalla proprietà americana:

Perchè, invece, ci sono dubbi su Ozek? Il dirigente è molto giovane, ha soli 31 anni e i dubbi legati alla sua figura sono figli della cultura calcistica del nostro paese, sempre molto restia ad affidare ruoli con molta responsabilità a figure giovani. Ma perchè, comunque, piace?

Competenze forti sui dati e forte conoscenza del mercato internazionale

Molto bravo per quanto riguarda lo scouting.

Se il Milan vuole continuare con la sua filosofia, il profilo di Krosche risulterebbe essere quello migliore, soprattutto per il discorso legato al 'player trading'..