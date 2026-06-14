Se l'obiettivo di Redbird è quello di ricostruire un nuovo progetto vincente basato sulla sostenibilità e la forte competenza, i nomi che stanno circolando attorno al Milan sono assolutamente positivi. L'idea di Cardinale, infatti, è avere dei profili giovani e all'avanguardia. In merito, infatti, sono arrivati degli aggiornamenti.

Milan, Di Marzio: "Amorim vicino, novità su Krosche e Ozek"

"Ruben Amorim è sempre più vicino alla panchina del Milan, come riportato da Sky Sport. Dopo l'addio con Massimiliano Allegri, c'è proprio il portoghese davanti a tutti per la panchina. Resiste anche la candidatura di Matthias Jaissle, ma in questo momento è l'ex Manchester United e Sporting CP a essere davanti a tutti. Testa a testa per il ruolo di direttore sportivo, con Ozek e Krosche principali candidati"

Tramite il suo profilo X, il giornalista Gianluca Di Marzio ha voluto fare il punto sulla rivoluzione tecnica in casa rossonera, delineando le ultime situazioni riguardati Ruben Amorim, sempre più vicino ai rossoneri, e ai nomi diper il ruolo di direttore sportivo:

L'allenatore portoghese, reduce dall'esperienza al Manchester United, è riuscito a scalzare la concorrenza trovandosi in netto vantaggio per guidare il nuovo progetto tecnico rossonero. Nonostante sullo fondo resti comunque la figura di Jaissle, altro profilo molto stimato dalla proprietà americana, in questo momento Amorim è il più quotato.

Per quanto riguarda la dirigenza, Krosche rappresenterebbe l'uomo perfetto per il Diavolo: il tedesco, infatti, è molto conosciuto per essere il 'Re delle Plusvalenze'. Il dirigente dell'Eintracht è molto stimato per essere un vero e proprio scopritore di talenti: tra i tanti passati sotto le sue mani, Kolo Muani e Ekitikè sono solo due dei nomi più altisonanti, rivenduti comunque a cifre monstre.

Ozek, invece, è un dirigente emergente con comunque un'ottimo passato con il Leverkusen e Fenerbahce: piace molto a Redbird per la freschezza metodologica e la conoscenza dei mercati europei. Le prossime ore, perciò, si prospettano di fuoco.