Pedullà: "Leão passaggio fondamentale per il mercato del Milan"

Alfredo Pedullà svela il futuro di Rafael Leão al Milan. Cessione possibile in Turchia o Premier League per finanziare il grande colpo richiesto da Ruben Amorim
Centralità, gioco e comunicazione: ecco come Amorim sta cambiando il Milan
Rafael Leão dovrebbe aggregarsi al Milan di Ruben Amorim durante la tournée estiva: ma il suo futuro potrebbe essere comunque lontano dai rossoneri (qui le ultime sull'attaccante rossonero). Anche il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato della situazione dell'esterno offensivo portoghese.
L'annuncio di Alfredo Pedullà su Rafael LeãoEcco il suo parere da YouTube:
"Arriveranno anche i giorni di Rafael Leão, deve arrivare un'offerta congrua e potrebbero arrivare anche proposte di ingaggio extra large da Fenerbahce e Galatasaray con il Chelsea sullo sfondo. Questo è un passaggio fondamentale per il mercato del Milan, devi capire che tempistiche vuoi avere. Una situazione da seguire: prima il Milan sblocca questa pratica, meglio sarà".
Le cifre della cessione e il piano per la trequartiRafael Leão potrebbe essere un incasso importantissimo per il Milan: il club rossonero vuole circa 60 milioni di euro per cedere l'esterno portoghese. Con quei soldi, il club potrebbe investire in un ruolo fondamentale per il 3-4-2-1 di Ruben Amorim, ovvero il trequartista.
Nkunku e Pulisic, sulla carta, partiranno da titolari, ma servirà comunque un altro innesto. L'allenatore portoghese vuole un giocatore forte tecnicamente e molto bravo nell'uno contro uno. I profili ideali per il gioco di Amorim richiedono:
- eccellente tecnica individuale,
- abilità nel saltare l'uomo e
- rapidità nello stretto negli ultimi metri.
Tra gli obiettivi resta Karetsas del Genk: prezzo sui 40 milioni di euro. Dopo aver investito più di 100 milioni di euro per Gila e Ramos, il Milan attende di cedere prima di spendere una cifra così importante.
L'eventuale addio di Leão potrebbe dare il via libera al colpo sulla trequarti, ma servirà o un'offerta dalla Premier League, oppure il giocatore dovrà convincersi a giocare in Turchia da dove sono giunte le manifestazioni d'interesse più importanti in queste ultime settimane.
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