Panchina Milan, i due favoriti. Occhio alla sorpresa Italiano: ecco perché

Panchina Milan, tra Allegri e De Zerbi spunta Italiano: il suo dossier...

Secondo il quotidiano, i due nomi in cima alle preferenze per la panchina del Milan sarebbero Massimiliano Allegri e Roberto De Zerbi. Ci sarebbero però una new entry fra i possibili candidati, ovvero Vincenzo Italiano. L'ex Fiorentina sta facendo un'ottima stagione anche col Bologna. In campionato è sesto a cinque punti dal quarto posto e in Champions, nonostante il 28° posto e una sola vittoria in otto partite, non è mai stato surclassato dagli avversari, subendo solo 9 gol. Il Milan lo starebbe studiando e il suo dossier sarebbe sul tavolo dei dirigenti rossoneri. Per la panchina ci sarà da capire anche il parere del prossimo direttore sportivo.