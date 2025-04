Panchina Milan, De Zerbi in pole? Dalla Francia: 'È rimasto infastidito ...'

Negli ultimi giorni è emerso il nome di Roberto De Zerbi come candidato molto forte per la panchina del Milan per la prossima stagione. I rossoneri, infatti, prenderanno sicuramente un nuovo direttore sportivo, con Fabio Paratici in pole position per rivestire questa carica. Questo implica, tra le altre cose, il possibile arrivo di un nuovo tecnico, con il conseguente addio di Sérgio Conceicao. A tal proposito, se alla fine la scelta dovesse ricadere sull'ex Juventus e Tottenham, sembra che il suo preferito sia proprio l'attuale guida del Marsiglia. Le notizie che giungono dalla Francia in queste ore, però, sono tutt'altro che positive.