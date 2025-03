Panchina Milan, cena tra Paratici ed Allegri: sullo sfondo i rossoneri?

Ci sarebbe stata una cena tra Fabio Paratici e Massimiliano Allegri in tempi recenti: che i due abbiano parlato di un futuro al Milan?

Il futuro del Milan potrebbe vedere Fabio Paratici in tribuna e Massimiliano Allegri in panchina. Questi, al momento, i due favoriti per ricoprire la carica di direttore sportivo e tecnico rossonero nel corso della prossima stagione. Il primo è un ruolo che di fatto nessuno riveste più dall'addio di Paolo Maldini, mentre il secondo, tra qualche mese, sarà orfano del suo attuale proprietario. Sérgio Conceicao, infatti, ormai sarebbe sempre più vicino alla fine del proprio rapporto professionale con il Diavolo, nel quale comunque ha già portato a casa un trofeo, la Supercoppa Italiana 2025.