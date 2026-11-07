Non tutti i prestiti del Milan stanno dando i risultati sperati. Tra le varie operazioni che almeno finora hanno deluso in maniera maggiore c'è quella che riguarda il giovane David Odogu, trasferitosi al Tolosa con l'obiettivo di accumulare esperienze e trovare maggiore minutaggio e continuità.

Milan, la situazione di Odogu

Le premesse per una stagione positiva non mancavano inizialmente, ma il percorso del giovane difensore in Francia si sta rivelando decisamente più complicato del previsto. Il campionato rappresentava un contesto molto interessante per la sua crescita: competitivo, ma allo stesso tempo adatto ai giovani e con una squadra che avrebbe potuto garantirgli spazio e opportunità.

Tuttavia, dopo i primi mesi della stagione, il bilancio è tutt'altro che incoraggiante: il giovane non ha ancora collezionato neanche un minuto ufficiale con addosso la maglia del Tolosa. Il centrale classe 2006 è stato inserito più volte tra i convocati, ma è sempre rimasto in panchina in diverse occasioni mentre, in altre, non è stato neanche preso in considerazione.

Una situazione che potrebbe portare ad una svolta già durante la prossima sessione invernale di mercato. Secondo quanto riportato da LesViolet.com, negli ultimi giorni ci sono stati alcuni colloqui tra Milan e Tolosa per valutare il futuro del difensore tedesco.

Sul tavolo ci sarebbe l'ipotesi di interrompere il prestito già a gennaio: il Milan dunque, potrebbe intervenire per correggere un'operazione che finora non ha prodotto i risultati sperati inizialmente.