Crisi Europea per il Milan: il bilancio delle prime quattro partite fa venire la pelle d'oca, il precedente
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Il momento europeo vissuto dal Milan si fa sempre più complicato. La sconfitta di ieri contro il Ferencvaros rappresenta un'ulteriore campanello d'allarme per la squadra del portoghese Ruben Amorim, che continua a dimostrare non poche difficoltà nel trovare la giusta continuità di rendimento.
Milan, il dato legato al cammino europeoAd evidenziare la portata del momento negativo vissuto dai rossoneri è anche una statistica precisa riportata da Opta. Il Milan, infatti, ha perso 3 delle prime 4 partite stagionali nelle principali competizioni europee soltanto per la seconda volta nella sua lunga storia: un dato che riporta indietro alla stagione 2021-2022, quando i rossoneri di Pioli registreranno il bilancio di 1 vittoria e 1 pareggio e ben 3 sconfitte nella fase a gironi di Champions League, per poi vincere lo scudetto a fine stagione.
È doveroso però sottolineare anche una grandissima differenza: in quella stagione gli avversari erano di ben altra caratura. Liverpool, Atletico Madrid e Porto, affrontati in trasferta, rappresentavano ostacoli molto più superiori rispetto a quelli incontrati nella stagione attuale, con Benfica, Salisburgo, Bournemouth e Ferencvaros all'appello.
Per Amorim, quindi, è fondamentale invertire la rotta e trovare rapidamente le giuste risposte. Il Milan non può permettersi altri passi falsi in Europa: serve una reazione sia sul piano di gioco, ma soprattutto sulla mentalità della squadra, con il cammino che ormai si fa sempre di più in salita.
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