Nuove squadre per Trincão e Hjulmand: per il Milan non sono mai state delle piste. La verità

Trincão non è più sul mercato: l'Al-Ahli ha infatti ufficializzato l'ingaggio dell'esterno offensivo portoghese. Allo Sporting vanno circa 45 milioni di euro, con l'attaccante che ha firmato un contratto quadriennale. Anche Hjulmand non è più un possibile obiettivo di mercato per le squadre di Serie A: anche lui ha lasciato lo Sporting, ma stavolta per la Spagna: colpo per l'Atletico Madrid di Simeone per circa 40 milioni di euro.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Trincão e Hjulmand sfumati: la verità di Pedullà sul Milan

Calciomercato Milan: il piano cessioni tra Leão e il centrocampo

Entrambi i giocatori erano stati accostati al Milan, visto che sono stati due dei giocatori più importanti dello Sporting di Amorim, oggi allenatore dei rossoneri. Come scrive il giornalista, non c'è mai stato un contatto, una trattativa per i due giocatori, ma dei semplici sondaggi, nulla di concreto insomma.Anche perché il Diavolo deve prima cedereper lasciare spazio in attacco: il Milan punta a guadagnaredalla cessione del portoghese.

Settore ancora più intasato è il centrocampo: i rossoneri devono ancora cedere Bondo, Loftus-Cheek e Fofana. Al momento è difficile pensare a un possibile innesto in questo reparto, anche perché a Milanello è tornato anche il giovane Comotto in piena rampa di lancio. Dopo che il club avrà sfoltito un po' la rosa, si potrà parlare anche dei possibili innesti in questi due reparti.

Gli obiettivi in entrata: Alajbegović, Karetsas e l'idea Højbjerg

I nomi che si fanno per la trequarti sono i giovanidel Bayer Leverkusen (che costa circa 30 milioni di euro) edel Genk (costo 35-40 milioni di euro). Per la mediana il nome nuovo è quello di, danese classe 1995 del Marsiglia.