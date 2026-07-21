Nuove squadre per Trincão e Hjulmand: per il Milan non sono mai state delle piste. La verità

Salta la pista Trincão-Hjulmand per il Milan. Alfredo Pedullà fa chiarezza sulle mosse dei rossoneri. Prima le possibili cessioni
Quale sarà il Milan di Amorim? Ecco la probabile formazione
Trincão non è più sul mercato: l'Al-Ahli ha infatti ufficializzato l'ingaggio dell'esterno offensivo portoghese. Allo Sporting vanno circa 45 milioni di euro, con l'attaccante che ha firmato un contratto quadriennale. Anche Hjulmand non è più un possibile obiettivo di mercato per le squadre di Serie A: anche lui ha lasciato lo Sporting, ma stavolta per la Spagna: colpo per l'Atletico Madrid di Simeone per circa 40 milioni di euro.
Trincão e Hjulmand sfumati: la verità di Pedullà sul MilanEntrambi i giocatori erano stati accostati al Milan, visto che sono stati due dei giocatori più importanti dello Sporting di Amorim, oggi allenatore dei rossoneri. Come scrive il giornalista Alfredo Pedullà, non c'è mai stato un contatto, una trattativa per i due giocatori, ma dei semplici sondaggi, nulla di concreto insomma.
Calciomercato Milan: il piano cessioni tra Leão e il centrocampoAnche perché il Diavolo deve prima cedere Rafael Leão per lasciare spazio in attacco: il Milan punta a guadagnare circa 60 milioni di euro dalla cessione del portoghese.
Settore ancora più intasato è il centrocampo: i rossoneri devono ancora cedere Bondo, Loftus-Cheek e Fofana. Al momento è difficile pensare a un possibile innesto in questo reparto, anche perché a Milanello è tornato anche il giovane Comotto in piena rampa di lancio. Dopo che il club avrà sfoltito un po' la rosa, si potrà parlare anche dei possibili innesti in questi due reparti.
Gli obiettivi in entrata: Alajbegović, Karetsas e l'idea HøjbjergI nomi che si fanno per la trequarti sono i giovani Kerim Alajbegović del Bayer Leverkusen (che costa circa 30 milioni di euro) e Kōnstantinos Karetsas del Genk (costo 35-40 milioni di euro). Per la mediana il nome nuovo è quello di Pierre-Emile Højbjerg, danese classe 1995 del Marsiglia.
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