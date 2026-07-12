Lo Sporting Lisbona apre alla cessione a favore dell'Al-Ahli: manca, però, il sì del calciatore. Il Milan vede sfumare un obiettivo?
Mario Gila: “Mi aspetto di fare tante cose buone. Ho parlato con Amorim, sono contento” | PM
L'Arabia Saudita torna a bussare alle porte del calcio europeo, indirizzando i propri fari verso il Portogallo. Lo Sporting Lisbona ha raggiunto un accordo totale con l'Al-Ahli per il trasferimento di Francisco Trincao, calciatore seguito anche dal Milan di Amorim.
Milan, Trincao verso l'Arabia? Le ultimeL'operazione complessiva si aggirerebbe intorno ai 45 milioni di euro, cifra pesantissima che include anche una parte fissa e diversi bonus, garantendo al club lusitano una plusvalenza. La notizia, lanciata da A Bola, rischia di spegnere i pieni dei rossoneri.
L'evoluzione di questa trattativa tocca da vicino anche il Milan. L'ex talento del Barcellona, infatti, era finito sul taccuino del club di Via Aldo Rossi proprio su indicazione di Amorim stesso. Il tecnico portoghese conosce alla perfezione il classe '99, avendolo già allenato e valorizzato allo Sporting.
C'è il si del club, ma manca quello del calciatoreSe tra i due club l'intesa sembra essere stata raggiunta, a frenare la chiusura definitiva è la volontà di Trincao stesso. Il calciatore non ha ancora deciso cosa fare nel suo futuro, prendendosi del tempo per riflettere:
- La proposta araba: l'ingaggio offerto dal club è faraonico, ma non ha convinto ancora il portoghese.
- La tentazione Europa: il calciatore preferirebbe rimanere in terra europea e valutare eventuali chiamate dai principali campionati.
La trattativa resta dunque in una fase di stand-by. Il Milan comunque osserva da lontano, consapevole che un rifiuto del calciatore potrebbe riaprire uno spiraglio per il diavolo.
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