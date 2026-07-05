Si accende improvvisamente il mercato attorno al nome di Francisco Trincão. Il giovane talento dello Sporting Lisbona è finito nel mirino dell' Al-Ahli. Il club della Saudi Pro League avrebbe infatti avviato una trattativa, che al momento è in fase avanzata, per assicurarsi l'esterno portoghese, seguito anche dal Milan di Amorim.

Milan, si complica Trincao? Spunta l'idea Saudi Pro League

Secondo quanto riferito dai negoziati tra i due club sono già entrati nel vivo: il giocatore avrebbe anche aperto al trasferimento. Sul piatto c'è una cifra da capogiro: la fumata bianca potrebbe arrivare per benNella mente del club arabo, l'ex giocatore delavrebbe il compito di raccogliere eredità lasciata da Mahrez, destinato a cambiare 'franchiga'.

L'affare, però, non è ancora chiuso e, di conseguenza, tutti restano a guardare. Come già detto, infatti, sulla strada che porta a Trincão c'è anche il Milan: la dirigenza rossonera lo stima molto e il classe '99 è stato individuato come un profilo ideale per la trequarti. I diavolo monitora comunque la situazione, ed è pronto ad inserirsi nel caso in cui la trattativa con i sauditi dovrebbe subire una brusca frenata.