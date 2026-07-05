Calciomercato Juventus, perché Hjulmand è il giocatore che serve | VIDEO

Nelle ultime settimane i nomi in orbita Milan per questa sessione estiva di calciomercato sono stati diversi. Inevitabilmente, in seguito all'annuncio ufficiale del nuovo allenatore rossonero, Amorim, è partita una caccia al nome giusto che spesso ha portato a vicoli ciechi.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, tre di questi nomi che avevano preso quota sui media sarebbero da accantonare e non avrebbero un futuro tinto di rossonero davanti:

"Dopo l'annuncio di Amorim sono iniziati a circolare nomi di diversi giocatori che hanno lavorato con l'allenatore portoghese. E' un grande classico: arriva un allenatore e il giorno dopo vengono fuori 1, 2, 3 10 nomi che sono già stati con lui. I nomi accostati al Milan erano Ugarte, Hjulmand e Trincao. In realtà questi nomi non sono mai stati concreti per il Diavolo".

Niente da fare quindi per i tre centrocampisti. Il motivo? Questione di priorità:

"Il Milan dalla primissima riunione con Amorim ha subito chiarito le sue priorità: attaccante e difensore centrale. E così si è mosso, prendendo Ramos e ora l'assalto a Gila, con Inacio ancora nei pensieri del Milan".

Gli obiettivi concreti dunque, secondo Romano, al momento sarebbero i due difensori centrali: Gila che sembra ormai un passo dal vestire il rossonero, con il centrale dello Sporting ancora nella lista dei rossoneri.

Nomi improbabili? Romano spiega perché

Il primo nome è quello di. Il centrocampista uruguaiano viene da stagioni nettamente negative al Manchester United e l'infallibilità del suo trasferimento in rossonero ha anche a che vedere con questo: "Ugarte non è mai stato nei piani del Milan, anzi,In più, ora è anche infortunato ..."

Il centrocampista dello United quindi non vestirà il rossonero, come era facile supporre: la rottura del legamento crociato lo terrà fuori per mesi e il rapporto non florido con il tecnico portoghese porta a escludere, senza molti dubbi, un suo approdo al Milan.

Il secondo nome è quello di Hjulmand. Il danese ed ex capitano di Amorim allo Sporting non sarebbe un obiettivo del Milan: l'Atletico è ormai a un passo dal portarlo a Madrid, con una differenza da colmare tra domanda e offerta di circa 5 milioni. L'accordo è a un passo e il centrocampista ex Lecce sembra destinato alla Liga e non a un ritorno in Serie A.

Discorso simile vale per Francisco Trincão: il trequartista portoghese sembrava l'uomo perfetto da inserire dietro la punta nel 3-4-2-1 di Amorim, per caratteristiche e per esperienze pregresse con l'allenatore ex Sporting, ma il suo futuro sembra essere lontano da Milano. Il Milan sarebbe concentrato su altri nomi e ruoli, mentre Trincão pare sia in trattativa con un altro Club.

Precedenza alle priorità

Come ricordato da Fabrizio Romano, i tanti nomi apparsi nelle scorse settimane facevano parte di una corsa all'indiscrezione sfrenata, accostando ogni giocatore possibilmente in uscita dal proprio Club e con un passato legato ad Amorim al Milan. I rossoneri però stanno proseguendo in: l'obiettivo principale era unain grado di sostenere il peso dell'attacco, ed il Milansenza mezzi termini, fiondandosi su Gonçalo Ramos. Ora nella lista dei ruoli da coprire c'è ilanche lui, i rossoneri si sono fiondati senza esitare su un centrale di livello, Mario Gila, tenendo in osservazione anche Inacio dello Sporting. Insomma, un Milan che sembra muoversi in maniera organizzata e cinica sul mercato: forse ciò di cui c'era più bisogno per ripartire con una mentalità diversa.