Il noto esperto di mercato, Fabrizio Romano, ha fatto il punto sui nomi che circolano per il mercato in entrata del Milan: ecco le sue parole
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Nelle ultime settimane i nomi in orbita Milan per questa sessione estiva di calciomercato sono stati diversi. Inevitabilmente, in seguito all'annuncio ufficiale del nuovo allenatore rossonero, Amorim, è partita una caccia al nome giusto che spesso ha portato a vicoli ciechi.
Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, tre di questi nomi che avevano preso quota sui media sarebbero da accantonare e non avrebbero un futuro tinto di rossonero davanti:
"Dopo l'annuncio di Amorim sono iniziati a circolare nomi di diversi giocatori che hanno lavorato con l'allenatore portoghese. E' un grande classico: arriva un allenatore e il giorno dopo vengono fuori 1, 2, 3 10 nomi che sono già stati con lui. I nomi accostati al Milan erano Ugarte, Hjulmand e Trincao. In realtà questi nomi non sono mai stati concreti per il Diavolo".
Niente da fare quindi per i tre centrocampisti. Il motivo? Questione di priorità:
"Il Milan dalla primissima riunione con Amorim ha subito chiarito le sue priorità: attaccante e difensore centrale. E così si è mosso, prendendo Ramos e ora l'assalto a Gila, con Inacio ancora nei pensieri del Milan".
Gli obiettivi concreti dunque, secondo Romano, al momento sarebbero i due difensori centrali: Gila che sembra ormai un passo dal vestire il rossonero, con il centrale dello Sporting ancora nella lista dei rossoneri.
Nomi improbabili? Romano spiega perchéIl primo nome è quello di Ugarte. Il centrocampista uruguaiano viene da stagioni nettamente negative al Manchester United e l'infallibilità del suo trasferimento in rossonero ha anche a che vedere con questo: "Ugarte non è mai stato nei piani del Milan, anzi, Amorim allo United non lo utilizzava mai. In più, ora è anche infortunato ..."
Il centrocampista dello United quindi non vestirà il rossonero, come era facile supporre: la rottura del legamento crociato lo terrà fuori per mesi e il rapporto non florido con il tecnico portoghese porta a escludere, senza molti dubbi, un suo approdo al Milan.
Il secondo nome è quello di Hjulmand. Il danese ed ex capitano di Amorim allo Sporting non sarebbe un obiettivo del Milan: l'Atletico è ormai a un passo dal portarlo a Madrid, con una differenza da colmare tra domanda e offerta di circa 5 milioni. L'accordo è a un passo e il centrocampista ex Lecce sembra destinato alla Liga e non a un ritorno in Serie A.
Discorso simile vale per Francisco Trincão: il trequartista portoghese sembrava l'uomo perfetto da inserire dietro la punta nel 3-4-2-1 di Amorim, per caratteristiche e per esperienze pregresse con l'allenatore ex Sporting, ma il suo futuro sembra essere lontano da Milano. Il Milan sarebbe concentrato su altri nomi e ruoli, mentre Trincão pare sia in trattativa con un altro Club.
Precedenza alle prioritàCome ricordato da Fabrizio Romano, i tanti nomi apparsi nelle scorse settimane facevano parte di una corsa all'indiscrezione sfrenata, accostando ogni giocatore possibilmente in uscita dal proprio Club e con un passato legato ad Amorim al Milan. I rossoneri però stanno proseguendo in maniera ordinata e strutturata: l'obiettivo principale era una punta in grado di sostenere il peso dell'attacco, ed il Milan ci ha puntato forte, senza mezzi termini, fiondandosi su Gonçalo Ramos. Ora nella lista dei ruoli da coprire c'è il difensore centrale: anche lui, i rossoneri si sono fiondati senza esitare su un centrale di livello, Mario Gila, tenendo in osservazione anche Inacio dello Sporting. Insomma, un Milan che sembra muoversi in maniera organizzata e cinica sul mercato: forse ciò di cui c'era più bisogno per ripartire con una mentalità diversa.
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