La fiducia estiva, il rinnovo di contratto e lo scarso minutaggio: le ultime da Matteo Moretto sul futuro al Milan di Francesco Camarda e Christian Comotto
Milan, Riso (agente Camarda): "Rinnovo importantissimo, futuro in rossonero. Prestiti? Poi vediamo" | VIDEO PM
I rinnovi fino al 2031 dello scorso 24 luglio sembravano il segnale di una definitiva affermazione in prima squadra, ma Christian Comotto e Francesco Camarda non sono ancora riusciti ad entrare nelle rotazioni del Milan di Ruben Amorim. Le promesse estive stanno venendo sconfessate dal minutaggio in campo e il mercato di gennaio si avvicina. A fornire gli ultimi aggiornamenti sulla situazione dei due classe 2008 ci ha pensato Matteo Moretto, intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano:
Milan, le ultime da Moretto su Camarda e ComottoQueste le parole di Moretto sulla gestione di Camarda e Comotto da parte del Milan:
"I due ragazzi avevano proposte in estate, Comotto sarebbe potuto andare in prestito al Genoa, al Parma o al Bologna. La Juventus l’avrebbe addirittura comprato. Camarda aveva Atalanta e Fiorentina. Però fino ad oggi i due ragazzi hanno trovato molto poco spazio. Il Milan rischia di avere delle perdite patrimoniali con questo tipo di gestioni. Il Milan dovrà capire se valorizzare questi due giovani ragazzi internamente o esternamente, magari con dei prestiti. Capiremo come andrà da qui a gennaio anche in ottica mercato per Comotto e Camarda".
Il futuro di CamardaNelle prime sette uscite stagionali, Camarda ha collezionato appena 8 minuti di gioco. Ci risulta che l’intenzione del Milan sia ancora quella di puntare sul ragazzo, ma se la situazione non dovesse cambiare non è da escludere un nuovo giro in prestito per giocare con maggiore continuità. A gennaio, la società rossonera tenterà l'affondo per un'alternativa a Goncalo Ramos, dopodiché prenderà una decisione in merito al futuro del classe 2008, ascoltando i pareri di Ruben Amorim, del ragazzo e del suo entourage.
Il punto su ComottoDopo il rientro dal prestito allo Spezia, Comotto non ha ancora collezionato presenze ufficiali in prima squadra in questo avvio di stagione. Il centrocampista classe 2008, confermato in estate su indicazione di Amorim, è fermo a zero minuti giocati tra campionato ed Europa League. Come riportato nei giorni scorsi da 'Tuttosport', sulle tracce del ragazzo si stanno muovendo due club di Serie A: Parma e Monza. Anche in questo caso, l'idea resta quello di trattenerlo, ma tutto dipende dal minutaggio che il tecnico portoghese gli concederà da qui a gennaio.
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