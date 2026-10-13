I rinnovi fino al 2031 dello scorso 24 luglio sembravano il segnale di una definitiva affermazione in prima squadra, ma Christian Comotto e Francesco Camarda non sono ancora riusciti ad entrare nelle rotazioni del Milan di Ruben Amorim. Le promesse estive stanno venendo sconfessate dal minutaggio in campo e il mercato di gennaio si avvicina. A fornire gli ultimi aggiornamenti sulla situazione dei due classe 2008 ci ha pensato Matteo Moretto, intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano:

Milan, le ultime da Moretto su Camarda e Comotto

"I due ragazzi avevano proposte in estate, Comotto sarebbe potuto andare in prestito al Genoa, al Parma o al Bologna. La Juventus l’avrebbe addirittura comprato. Camarda aveva Atalanta e Fiorentina. Però fino ad oggi i due ragazzi hanno trovato molto poco spazio. Il Milan rischia di avere delle perdite patrimoniali con questo tipo di gestioni. Il Milan dovrà capire se valorizzare questi due giovani ragazzi internamente o esternamente, magari con dei prestiti. Capiremo come andrà da qui a gennaio anche in ottica mercato per Comotto e Camarda".

Il futuro di Camarda

Il punto su Comotto

Queste le parole disulla gestione dida parte delNelle prime sette uscite stagionali,ha collezionatoCi risulta che l’intenzione delsia ancora quella di puntare sul ragazzo, ma se la situazione non dovesse cambiare non è da escludere unper giocare con maggiore continuità. A gennaio, la società rossonera tenterà l'affondo per udopodiché prenderà una decisione in merito al futuro del classe 2008, ascoltando i pareri di Ruben Amorim, del ragazzo e del suo entourage.Dopo il rientro dal prestito allo Spezia,non ha ancora collezionato presenze ufficiali in prima squadra in questo avvio di stagione. Il centrocampista classe 2008, confermato in estate su indicazione di, è fermo atra campionato ed Europa League. Come riportato nei giorni scorsi da 'Tuttosport', sulle tracce del ragazzo si stanno muovendo due club di Serie A: Parma e Monza. Anche in questo caso, l'idea resta quello di trattenerlo, ma tutto dipende dal minutaggio che il tecnico portoghese gli concederà da qui a gennaio.