Il futuro di Adrien Rabiot è una delle questioni che il Milan vuole affrontare con decisione nelle prossime settimane. La volontà del club, come vi abbiamo anticipato nel pomeriggio, è di blindare i centrocampista francese con un rinnovo contrattuale. Un obiettivo confermato direttamente da Cardinale, che ha manifestato pubblicamente l'apprezzamento nei confronti del francese.

Milan, le ultime su Rabiot

Il patron rossonero, intervenuto anche oggi ai microfoni dei giornalisti presenti a Milanello, ha confermato la propria stima nei confronti di Rabiot. Sul tema è intervenuto anche il noto esperto di mercato, Matteo Moretto, che ha fatto il punto della situazione in un nuovo video pubblicato sul proprio canale YouTube.

Moretto ha voluto analizzare le parole di Cardinale, sottolineando la volontà di concludere l'operazione entro la fine dell'anno:

"Su Rabiot abbiamo detto che entro la fine dell’anno il Milan vorrebbe arrivare alla chiusura della trattativa. Cardinale dice: “Amo Adrien, è uno dei miei giocatori preferiti. È fantastico. Ho enorme rispetto per lui e la sua famiglia. Stiamo parlando e spero di arrivare presto ad un lieto fine. Penso che debba essere un giocatore simbolo del Milan”. Un’investitura importante da parte di Cardinale per Rabiot. Il Milan vuole arrivare al rinnovo di contratto di Rabiot entro la fine dell’anno”.