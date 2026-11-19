E' pronta ad accendersi l'asta di mercato tra Milan e Roma per Endrick in vista di gennaio: gli ultimi aggiornamenti dall'esperto di mercato Matteo Moretto
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Tra i nomi più caldi della prossima finestra di calciomercato invernale c'è quello di Endrick. L'attaccante brasiliano potrebbe lasciare il Real Madrid a gennaio, nonostante le belle parole spese da José Mourinho. Sulle sue tracce ci sono due club di Serie A: Milan e Roma. Il noto esperto di mercato Matteo Moretto ha evidenziato il forte interesse dei giallorossi, ma i rossoneri hanno un'arma in più per arrivare al classe 2006.
Endrick tra Milan e Roma: le ultime da MorettoIntervenuto sulle frequenze della radio romana 'Rete Sport', Moretto si è espresso così sul futuro di Endrick e sui contratti tra Real Madrid e Roma:
"Roma fortissima sul brasiliano dalla scorsa estate. Contatti continui. Mourinho? Non credo sia oggi reale ostacolo, deciderà il ragazzo".
L'arma in più di CardinaleIl vantaggio del Milan sulla Roma riguarda la partnership siglata nel 2020 con Roc Nation, la società di intrattenimento co-fondata dal rapper Jay-Z che cura gli interessi di Endrick. Gerry Cardinale ha ottimi rapporti con i vertici dell'agenzia americana. Già l'estate scorsa, il numero uno di RedBird tentò un blitz personale per strapparlo al Real Madrid, incassando il no temporaneo di José Mourinho. Ora la dirigenza rossonera sembra pronta a riaprire questo dossier. Anticipare la concorrenza della Roma sarà fondamentale per portare il brasiliano a San Siro.
Formula e costi dell'operazione EndrickCardinale non si accontenterà del prestito: si stanno creando i presupposti per un trasferimento a titolo definitivo di Endrick al Milan. Il Real Madrid potrebbe accettare un'eventuale offerta da 60 milioni di euro, mantenendo però un controriscatto a 80 milioni. L'affondo dei rossoneri non è ancora arrivato, ma gennaio si avvicina e qualcosa potrebbe muoversi nelle prossime settimane.
Pellegatti: "Il Milan ha scelto Endrick"Un altro nome accostato con insistenza al Milan è quello di Nicolò Tresoldi, ma secondo quanto riferito da Carlo Pellegatti, la priorità di Cardinale per rinforzare l'attacco sarebbe Endrick. Questo l'intervento del giornalista sulle frequenze di 'TMW Radio':
"Io so che il Milan va su Endrick e non su Tresoldi. Se prendi Endrick, può giocare con Gonçalo Ramos, se prendi Tresoldi o gioca uno o l'altro. Ovvio che dica di voler rimanere al Real, perché chi andrebbe via da lì? Ma dipende anche da Mourinho, perché se non lo fa giocare, è giusto che vada via".
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