Tra i nomi più caldi della prossima finestra di calciomercato invernale c'è quello di Endrick. L'attaccante brasiliano potrebbe lasciare il Real Madrid a gennaio, nonostante le belle parole spese da José Mourinho. Sulle sue tracce ci sono due club di Serie A: Milan e Roma. Il noto esperto di mercato Matteo Moretto ha evidenziato il forte interesse dei giallorossi, ma i rossoneri hanno un'arma in più per arrivare al classe 2006.

Endrick tra Milan e Roma: le ultime da Moretto

"Roma fortissima sul brasiliano dalla scorsa estate. Contatti continui. Mourinho? Non credo sia oggi reale ostacolo, deciderà il ragazzo".

L'arma in più di Cardinale

Formula e costi dell'operazione Endrick

Pellegatti: "Il Milan ha scelto Endrick"

"Io so che il Milan va su Endrick e non su Tresoldi. Se prendi Endrick, può giocare con Gonçalo Ramos, se prendi Tresoldi o gioca uno o l'altro. Ovvio che dica di voler rimanere al Real, perché chi andrebbe via da lì? Ma dipende anche da Mourinho, perché se non lo fa giocare, è giusto che vada via".