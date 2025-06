Moretto: “Il Milan mette in lista Xhaka: ecco cosa cercano i rossoneri”

Il giornalista Matteo Moretto ha scritto che il Milan avrebbe messo in lista Granit Xhaka per questa sessione di calciomercato.

Il giornalista freelance Matteo Moretto ha parlato ancora del calciomercato del Milan. Dopo aver fatto trapelare del possibile interesse da parte del Milan per Dusan Vlahovic , ecco che Moretto ha parlato anche di Granit Xhaka .

"Milan, idea Granit Xhaka. È uno dei profili in lista per rinforzare il centrocampo. Ancora nessun contatto diretto tra le parti. Il calciatore svizzero è aperto a una nuova esperienza e può davvero lasciare il Bayer Leverkusen in estate", ha scritto Moretto sul suo account ufficiale di 'X'.