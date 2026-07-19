Modric, rinnovo con il Milan a un passo: ecco la possibile cifra

Le ultime novità di Nicolò Schira sul calciomercato del Milan. Luka Modric vicino al rinnovo fino al 2027: cifre e dettagli per il centrocampo di Amorim
Centralità, gioco e comunicazione: ecco come Amorim sta cambiando il Milan
Il Milan si prepara a giocare la prossima stagione con un cambio radicale dal punto di vista tattico e non solo: i rossoneri hanno scelto di esonerare Massimiliano Allegri dopo che il Diavolo ha perso la possibilità di giocare in Champions League. Una prospettiva che a gennaio sembrava impossibile: i rossoneri si stavano giocando lo Scudetto con l'Inter e un posto nelle prime quattro sembrava praticamente scontato.
L'annuncio di Nicolò Schira sul rinnovo di Luka ModricAdrien Rabiot ha fatto capire di voler restare in rossonero, mentre anche Luka Modric è ormai a un passo dal prolungare la sua avventura in rossonero. Ecco le novità dall'account X di Nicolò Schira:
"Luka Modric è a un passo dalla firma di un nuovo contratto fino al 2027 (4,5 milioni di €/anno) con il Milan, che è fiducioso di trattenere il croato per un'altra stagione".
La mediana di Ruben Amorim per la nuova stagioneSe la dirigenza rossonera dovesse davvero confermare sia Rabiot sia Modric, metterebbe a disposizione di Amorim due mediani molto importanti per il suo 3-4-2-1, senza dover rivoluzionare per forza tutto il reparto.
Il francese e il croato sono stati tra i più positivi della scorsa stagione e il Milan potrebbe ricominciare da loro, alla ricerca di una stagione importante con Amorim alla guida. I punti di forza di questa scelta poggiano su:
- una straordinaria esperienza internazionale,
- la perfetta gestione dei ritmi di gioco e
- la forte leadership all'interno dello spogliatoio rossonero.
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