Il telefono di Luka Modric, in questi giorni di vacanza, non ha mai smesso di suonare. Attualmente il croato è un calciatore svincolato, dopo che la sconfitta contro il Portogallo ha chiuso (salvo sorprese) la sua avventura con la Nazionale ed il Milan non ha sfruttato il prolungamento annuale nei suoi confronti, lasciando piena disponibilità di scelta al calciatore. C'è un dettaglio però che i tifosi rossoneri hanno notato subito: la bio di Instagram di Modric non è mai cambiata. "Calciatore dell'AC Milan. Capitano della Croazia". Un indizio non da poco, per chi ancora si chiede se il numero 14 vestirà rossonero anche nella prossima stagione o se deciderà di appendere gli scarpini al chiodo.

Sul fronte Nazionale, il neo selezionatore Slaven Bilić ha ammesso di voler parlare ancora con il campione croato prima di prendere qualsiasi decisione. Sul fronte Milan, invece, le cose si muovono più rapidamente e il nome che sta facendo davvero la differenza è quello di Zlatan Ibrahimovic. Come riportato dal Corriere dello Sport lo svedese, in qualità di Senior Advisor di RedBird, ha contattato personalmente Modric nei giorni scorsi, ribadendo al croato quanto la proprietà e il neo tecnico Amorim desiderino la sua permanenza per un'altra stagione. Non gli sarebbe stato promesso lo stesso minutaggio della passata annata, visto anche un calendario più intenso, ma ricoprirà un ruolo più ampio, quasi da "semi-dirigente" nello spogliatoio, per guidare un gruppo rinnovato sia in campo che fuori.

La decisione di Luka

La parola definitiva, però, spetterà a Modric stesso, nei contatti con Gerry Cardinale attesi nelle prossime ore. Il clima è di grande ottimismo: Modric si sente ancora in grado di incidere e soprattutto ha ancora una fame di vittorie che non è passata con l'età. Il pessimo finale di stagione aveva tuttavia inciso nei pensieri sul proprio futuro ed il dubbio principale, in tutte le telefonate avute con gli uomini del Milan, riguardava la reale competitività della squadra per la prossima stagione: la sensazione ricevuta sarebbe stata di un progetto ambizioso, con l'esperienza di Modric considerata decisiva per alzare l'asticella.

Amorim vuole blindare i big

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Sempre come raccontato dal Corriere dello Sport, Amorim vorrebbe avere con se non soltanto Modric, ma anche. Giocatori fondamentali per il Milan che con la loro leadership e il loro talento, saranno chiamati a trascinare il Diavolo per un'altra stagione: Amorim riconosce il loro valore per il gruppo squadra e non ha intenzione di rinunciarci.

Un puzzle di conferme e incognite, insomma, che nei prossimi giorni potrebbe iniziare a comporsi definitivamente.