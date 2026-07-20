Centralità, gioco e comunicazione: ecco come Amorim sta cambiando il Milan

Il Milan continua a lavorare sul mercato: in entrata il primo obiettivo di Ruben Amorim resta almeno un trequartista in grado di rinforzare il reparto offensivo del club. In questo momento il portoghese può contare solo su Nkunku e Pulisic. Serve, anche solo numericamente, un altro innesto nel reparto. Il primo nome sembra essere quello di Karetsas: il Genk chiede circa 40 milioni di euro e c'è da battere la concorrenza del Borussia Dortmund.

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Duello Milan-Atalanta per Kerim Alajbegović

L'altro nome uscito negli scorsi giorni è quello di Kerim Alajbegović del Bayer Leverkusen. Qua la richiesta potrebbe essere più bassa, sui, ma c'è da battere la fortissima concorrenza italiana dell'Atalanta.

Il giornalista Orazio Accomando ha parlato così sul canale YouTube di Carlo Pellegatti:

"Sicuramente oggi l'Atalanta è quella più avanti, questo è sicuro, però insomma Ibra ha parlato in maniera esplicita di questo giocatore, così come ha parlato in maniera esplicita di Mazraoui, che sono due giocatori, insomma, che piacciono al Milan. Il secondo a maggiore ragione piace ad Amorim, quindi quantomeno è lecito ipotizzare un inserimento del Milan. Poi funziona in maniera abbastanza rapida, se l'Atalanta porta l'offerta, che tra l'altro è una delle società che sta messe meglio dal punto di vista economico in Italia, al Bayer Leverkusen, Alajbegovic va a Bergamo, altrimenti se il Milan si inserisce il peso storico e il blasone del Milan può sempre fare la differenza".

I numeri stagionali di Alajbegović con il Salisburgo

28 partite giocate (di cui 22 da titolare)

(di cui 22 da titolare) 1912 minuti in totale sul terreno di gioco

in totale sul terreno di gioco 9 gol e 3 assist messi a referto

messi a referto 49.9 tocchi di media con 3.1 tiri per partita

con 3.1 tiri per partita 1.8 (48%) dribbling vinti e 5.1 (55%) duelli vinti

e 5.1 (55%) duelli vinti 14.4 palloni persi di media (tutti i dati dal sito Sofascore)

Questi i suoi numeri stagionali con la maglia del Salisburgo in campionato:

Come Karetsas, per il Milan sarebbe un investimento importante per il presente e anche per il futuro, visto che sono ancora talenti molto giovani e in rampa di lancio. Prenderli ora potrebbe essere l'ultima occasione per vederli in Serie A, prima che i loro cartellini si alzino in modo sproporzionato.