Modrić e il Milan ai dettagli finali: il mediano croato a un passo dal rinnovo con i rossoneri

Centralità, gioco e comunicazione: ecco come Amorim sta cambiando il Milan

Continua il lavoro del Milan in vista della prossima stagione: i rossoneri continuano a spingere per riportare Luka Modrić un'altra stagione a Milanello. Ruben Amorim era stato chiaro fin dal primo giorno.

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Le parole di Amorim in conferenza stampa

"È un giocatore che vogliamo tenere, per la sua esperienza. Ci ho parlato due volte e se serve di nuovo non mi stanco".

Ecco le sue parole in conferenza stampa:

Amorim non ha usato giri di parole sul mediano rossonero:

"È fondamentale per noi.

per noi. Non dico che giocherà e farà tutte le partite, bisogna osservare anche questa evoluzione.

Però vogliamo contare su di lui .

. Ci ho parlato, ci hanno parlato i dirigenti, ora gli do qualche giorno per riposarsi".

Aggiornamenti di calciomercato: la situazione contrattuale

"Luka Modrić e il Milan ai dettagli finali: il centrocampista vicinissimo a rimanere in rossonero".

Ecco le ultime novità in merito dal giornalista

Ricordiamo che il contratto con i rossoneri è scaduto lo scorso 30 giugno, non c'è più quindi la possibilità del rinnovo automatico, ma serve trovare l'intesa su un nuovo accordo per la stagione 2026-27.

Modrić nel 3-4-2-1 di Amorim: gestione e alternative

Come potrebbe essere inserito

Il portoghese gioca con due mediani davanti alla difesa e pretende corsa e pressing per tutti i 90 minuti.

Quasi impossibile pensare che il croato riesca a giocare praticamente tutte le partite come fatto con Allegri la scorsa stagione (2821 minuti in Serie A).

Possibile che il croato possa diventare un jolly tattico da usare in determinate partite, magari le più importanti della stagione.

Servirà comunque dargli fiato e farlo riposare, anche perché il Milan giocherà anche l'Europa League la prossima stagione e l'ex Real Madrid non potrà scendere in campo sempre.

Per questo potrebbe guadagnare sempre più spazio Jashari: lo svizzero, dopo aver giocato pochissimo con Allegri, potrebbe guadagnare presenze e minuti con Amorim in panchina.