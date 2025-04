Milan, valzer di prestiti: Colombo e Vasquez, futuro all’Empoli appeso ad un filo

Il destino di entrambi i giocatori è strettamente legato al cammino dell'Empoli in campionato. Una potenziale retrocessione in Serie B minerebbe drasticamente le percentuali di un loro riscatto da parte del club azzurro. Per il Milan, che punta a monetizzare da questi prestiti, la permanenza dell'Empoli nella massima serie rappresenterebbe una condizione fondamentale per intavolare trattative concrete. La retrocessione, al contrario, complicherebbe notevolmente i piani del club rossonero, costringendolo a valutare nuove destinazioni per Colombo e Vasquez nella prossima stagione. Il futuro dei due giovani talenti, attualmente in bilico, è quindi indissolubilmente legato alle sorti dell'Empoli in questo finale di campionato. LEGGI ANCHE: Il Brasile chiama, Ancelotti aspetta. Ma due italiane sperano ancora >>>