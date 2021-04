Milan, Theo Hernández tra valore in crescita e adeguamento del contratto

Theo Hernández, pagato 20 milioni di euro dal Milan nell'estate 2019, oggi vale già più del doppio. Ha un contratto fino al 30 giugno 2024

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come le prestazioni di Theo Hernández , nelle ultime due stagioni, inevitabilmente abbiano fatto impennare la quotazione del terzino sinistro francese anche in sede di calciomercato . Pagato 20 milioni di euro dal Milan nell'estate 2019 , oggi, a conti fatti, Theo Hernández vale già più del doppio.

Il suo valore odierno si attesterebbe sui 50 milioni di euro. Questo perché ha già dimostrato di essere un giocatore determinante e forte per il Diavolo. Ma, al contempo, ha ancora tanti margini di miglioramento . Il Milan di Stefano Pioli , che gioca in una maniera molto offensiva e dunque consona alle sue caratteristiche, ha permesso al numero 19 di esplodere.

Theo Hernández, ha ricordato il quotidiano torinese, è sotto contratto fino al 30 giugno 2024 e ha dichiarato di voler restare al Milan a lungo. Ma non è escluso che, prossimamente, il suo agente, Manuel García Quilón, non si rechi a 'Casa Milan' per ridiscutere l'attuale accordo. Con un conseguente rialzo sullo stipendio.