TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 2 aprile 2021

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 2 aprile 2021. Queste tutte le notizie sportive tra calciomercato e Milan

Questa la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 2 aprile 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola divide la sua copertina in due: spazio totale al derby tra Torino e Juventus , in programma domani pomeriggio alle ore 18:00. Intervista al centrocampista granata, Tomás Rincón , che rilancia le ambizioni del Toro e spera di restare sotto la Mole con Andrea Belotti anche nella prossima stagione.

In casa bianconera, invece, out Leonardo Bonucci (positivo al CoVid) e problemi per Weston McKennie, Arthur e Paulo Dybala, 'pizzicati' in una cena proibita dalle normative anti-coronavirus. Il Sassuolo, per evitare problemi, non farà giocare Manuel Locatelli e Gian Marco Ferrari contro la Roma.