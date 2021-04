Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (02/04/2021)

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, in prima pagina, apre con l'allarme virus nel campionato di Serie A dopo il focolaio scoppiato all'interno della Nazionale Italiana. Trovato positivo al CoVid, infatti, l'azzurro Leonardo Bonucci ed ora si temono altri positivi. Quindi, si parla dell'Inter di Antonio Conte, che potrebbe chiudere i giochi Scudetto nei prossimi dieci giorni. Spazio anche a Juventus, con il festino a casa di Weston McKennie che ha portato alla multa anche per Arthur e Paulo Dybala, ed al Milan, con Zlatan Ibrahimović tornato carico ed affamato dalla Svezia. Infine, calciomercato internazionale: il PSG scarica Mauro Icardi, mentre Mino Raiola incontra Barcellona e Real Madrid per Erling Braut Haaland.