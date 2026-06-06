Calciomercato Milan congelato: niente Goretzka, beffa per Gila e Sørloth

Quante occasioni perse—
Lo stallo del Milan dopo la sconfitta contro il Cagliari, rischia seriamente di cancellare tutto il lavoro fatto dalla precedente dirigenza anche in vista del mercato. Perdere un'occasione importante come quella di Goretzka pesa molto per un club come il Milan: il tedesco avrebbe alzato da subito la qualità e l'esperienza a centrocampo andando a prendere il posto di Fofana nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri (oramai ex allenatore rossonero). Ora è tutto cambiato e il tedesco sembra lontanissimo dal vestire la maglia rossonera. Stesso discorso per Mario Gila: il difensore spagnolo della Lazio sarebbe stato perfetto per inserire un giocatore che ha dimostrato di essere fortissimo e perfetto per la Serie A. Non è un caso che Allegri lo voglia anche nella sua nuova avventura al Napoli. Se la proprietà RedBird non nominerà i nuovi vertici dirigenziali e la nuova guida tecnica durante la prossima settimana, il Milan rischia di accumulare ulteriore ritardo in vista della sessione di mercato estiva che è ormai alle porte.
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