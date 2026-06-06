Calciomercato Milan congelato: niente Goretzka, beffa per Gila e Sørloth

Il mercato dei parametri zero va programmato con dovuto anticipo per cercare di bloccare i giocatori più interessanti con le giuste proposte. Il Milan è stato mesi su Leon Goretzka : il classe 1995 ha lasciato il Bayern Monaco vista la scadenza del suo contratto e il Milan gli aveva offerto un triennale da 5 milioni di euro a stagione . Offerta importante, con il tedesco che è sembrato a un passo dalla firma con il Diavolo. La sconfitta contro il Cagliari e la mancata qualificazione in Champions League hanno cambiato completamente gli orizzonti del club.

Milan, Goretzka e il mercato sono congelati

Come ricorda La Gazzetta dello Sport, l'ex direttore sportivo del Milan Igli Tare si era mosso con anticipo per prenotare il colpo a parametro zero Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco aveva di base accettato la proposta rossonera prima che Cardinale resettasse tutto dopo la mancata qualificazione in Champions League. Dopo undici giorni il Milan non ha ancora un dirigente e un allenatore e tutto ciò porta a uno stallo drammatico sul mercato, con il Diavolo che è forzato a restare fermo. I contatti sono congelati con tutti: discorso simile per Gila e Sørloth, individuati precedentemente dal Milan come possibili rinforzi e che ora vengono corteggiati da Napoli e Juventus.