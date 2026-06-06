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Milan, stallo ‘drammatico’ sul mercato: con Goretzka c’era l’accordo. A rischio altri due colpi

Calciomercato Milan congelato: niente Goretzka, beffa per Gila e Sørloth
Il caos societario blocca il Milan: sfuma il colpo a parametro zero Goretzka. Su Gila e Sørloth piombano Juventus e Napoli
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il mercato dei parametri zero va programmato con dovuto anticipo per cercare di bloccare i giocatori più interessanti con le giuste proposte. Il Milan è stato mesi su Leon Goretzka: il classe 1995 ha lasciato il Bayern Monaco vista la scadenza del suo contratto e il Milan gli aveva offerto un triennale da 5 milioni di euro a stagione. Offerta importante, con il tedesco che è sembrato a un passo dalla firma con il Diavolo. La sconfitta contro il Cagliari e la mancata qualificazione in Champions League hanno cambiato completamente gli orizzonti del club.

Milan, Goretzka e il mercato sono congelati 

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Come ricorda La Gazzetta dello Sport, l'ex direttore sportivo del Milan Igli Tare si era mosso con anticipo per prenotare il colpo a parametro zero Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco aveva di base accettato la proposta rossonera prima che Cardinale resettasse tutto dopo la mancata qualificazione in Champions League. Dopo undici giorni il Milan non ha ancora un dirigente e un allenatore e tutto ciò porta a uno stallo drammatico sul mercato, con il Diavolo che è forzato a restare fermo. I contatti sono congelati con tutti: discorso simile per Gila e Sørloth, individuati precedentemente dal Milan come possibili rinforzi e che ora vengono corteggiati da Napoli e Juventus.

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Quante occasioni perse

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Lo stallo del Milan dopo la sconfitta contro il Cagliari, rischia seriamente di cancellare tutto il lavoro fatto dalla precedente dirigenza anche in vista del mercato. Perdere un'occasione importante come quella di Goretzka pesa molto per un club come il Milan: il tedesco avrebbe alzato da subito la qualità e l'esperienza a centrocampo andando a prendere il posto di Fofana nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri (oramai ex allenatore rossonero). Ora è tutto cambiato e il tedesco sembra lontanissimo dal vestire la maglia rossonera. Stesso discorso per Mario Gila: il difensore spagnolo della Lazio sarebbe stato perfetto per inserire un giocatore che ha dimostrato di essere fortissimo e perfetto per la Serie A. Non è un caso che Allegri lo voglia anche nella sua nuova avventura al Napoli. Se la proprietà RedBird non nominerà i nuovi vertici dirigenziali e la nuova guida tecnica durante la prossima settimana, il Milan rischia di accumulare ulteriore ritardo in vista della sessione di mercato estiva che è ormai alle porte.

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