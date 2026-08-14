Milan, la stagione all'orizzonte: Amorim ha gli uomini giusti?

Il mercato in uscita del Milan entra nel vivo e ruota attorno anche al nome di Youssouf Fofana. Dopo la decisione dell'allenatore Amorim di valutare alcune opzioni per la sua cessione, il nome del francese è diventato uno dei più caldi. A fare il punto della situazione ci ha pensato l'esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

Milan, non solo Nottingham per Fofana

"Fofana sta ricevendo chiamate dalla Premier League: al di là del Nottingham ci sono anche altri club che stanno provando a sondare il terreno"

Negli ultimi giorni si era parlato con insistenza dell'interesse del Nottingham Forest, ma la lista delle pretendenti nella Premier League si sta allungando rapidamente:

Le parole di Moretto confermano come la premier sia la destinazione più ambita da tutti i calciatori. Diversi club inglesi hanno avviato i contatti con l'entourage del calciatore per valutare le condizioni dell'operazione. Con il Milan pronto a snellire la rosa, la cessione di Fofana in Inghilterra potrebbe sbloccarsi a breve.