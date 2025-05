"Per mesi si è detto che Theo Hernandez non rinnovava, che voleva 8 milioni. Ora si dice che possa rinnovare con un ingaggio al ribasso. Non scherziamo". Nicolò Schira, esperto di calciomercato, ha parlato della situazione di Theo Hernandez e del Milan rispondendo alle indiscrezioni secondo cui il francese potesse restare in rossonero rinnovando il contratto in scadenza nel 2026 a cifre inferiori. Ecco le sue parole da un video su 'YouTube'.