Milan, Schira controcorrente: “D’Amico? Non chiuderei la porta”

Schira rivela: "D'Amico andrebbe volentieri al Milan". Sulle parole di Percassi...

"Percassi ha detto che D'Amico resta all'Atalanta. Sono dichiarazioni doverose visto che la stagione non è finita. Attenzione però, dopo avere vinto l'Europa League, Percassi disse che Koopmeiners era incedibile. Poi è andato alla Juventus. Avrei chiuso il discorso Tony D'Amico-Milan se queste parole le avesse dette lo stesso D'Amico. A me risulta che lui al Milan ci andrebbe volentieri e che sarebbe la prima scelta dei rossoneri. Vedremo cosa succederà a stagione conclusa. Io non chiuderei la porta: per me resta il candidato più autorevole e il preferito di Giorgio Furlani".