Il mercato del Milan continua ad infiammarsi con un nome che farebbe sognare tutti i tifosi: Federico Chiesa . Secondo quanto riferito da Orazio Accomando , ci sarebbero stati dei contatti tra il club di Via Aldo Rossi e l'entourage del giovane esterno azzurro ex Juventus .

Accomando: "Chiesa pista concreta per il Milan, Tare spinge ma il Liverpool non cede"

Igli Tare, DS del Milan, sarebbe già al lavoro per cercare di riportare Chiesa in Serie A. L'interesse del club è descritto come più che concreto, anche se la trattativa si trova ancora nelle fasi iniziali. La volontà del club di via Aldo Rossi sembra chiara: puntare su un giocatore di qualità per rinforzare il proprio attacco.