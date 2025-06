Il calciomercato del Milan si preannuncia ricco di movimenti. Dopo Modric, ecco in arrivo altri sei colpi per Allegri

Il calciomercato del Milan si preannuncia ricco di movimenti. A tenere banco non è solo l'arrivo di Luka Modric, un'operazione che già di per sé accende l'entusiasmo dei tifosi, ma anche una vera e propria rivoluzione in atto nella rosa rossonera. A lanciare la bomba è il noto esperto di mercato Nicolò Schira, che con un tweet sul suo profilo X ha svelato i piani del Diavolo.