Fabrizio Romano sveglia dettagli del colpo Mario Gila al Milan: la promessa e il muro contro Lotito
Calciomercato Milan, Gila il nome giusto per la difesa rossonera?
Il calciomercato in casa rossonera non si ferma mai e, dopo il colpo Gonçalo Ramos, il Milan regala a Rúben Amorim il secondo rinforzo per la propria squadra: stiamo parlando di Mario Gila. La trattativa per il centrale spagnolo, infatti, sarebbe ormai conclusa, ma a fare davvero la differenza è stato un retroscena molto fondamentale svelato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano.
Milan, il retroscena di mercato su GilaGila, infatti, aveva dato la sua parola diavolo, blindando di fatto il suo trasferimento a Milano. Nonostante le sirene di altri club e le tante chiamate ricevute da Napoli e Atalanta, il difensore spagnolo non ha mai avuto tentennamenti:
“Il Milan piazza il colpo Mario Gila. Le operazioni non è che saltano se non si chiudono subito, ci vuole anche cautela e freddezza. E l’affare Mario Gila è stato indirizzato la scorsa settimana: il giocatore ha preso una decisione molto chiara nonostante le tante chiamate ricevute. Appena è arrivato il Milan ha sgomberato il campo da equivoci: ha scelto il Milan. Un contratto importante da 5 anni, ambizione di tornare in Champions League e tornare a vincere dei titoli.
Davanti al muro eretto dal giocatore della Lazio, infatti, Lotito si è trovato davanti ad un bivio: accettare la cessione o rischiare di trattenere un calciatore scontento, che poi avrebbe giocato sottotono, con il rischio di perderlo poi a parametro zero. Lotito infatti, è rimasto fermo sulla sua valutazione iniziale: non avrebbe mai accettato delle offerte più basse di 22-23 milioni di euro. Alla fine l'intesa con il Milan è stata raggiunta per una valutazione complessiva di 30 milioni, di cui 50% andrà nelle casse del Real Madrid:
Tanti fattori che hanno portato Gila a fare una scelta precisa: “voglio il Milan”. Gila l’ha comunicato direttamente anche alla Lazio, il presidente Lotito era stato informato, il messaggio di Gila è stato un messaggio onesto e chiaro. Non avrebbe accettato durante questo mercato estivo altre proposte. Per la Lazio si era a fronte di incassare 30 milioni, di cui poi il 50% va al Real Madrid, oppure perdere il giocatore a parametro zero con grande probabilità. Si rischiava di perdere Gila a zero e avere un giocatore scontento: sarebbe stata una sconfitta per tutti. Invece la Lazio accetta. Lotito partiva da 30 milioni, non avrebbe accettato 22-23, e si è chiuso con una valutazione totale da 30 milioni di euro. Gila è stato molto onesto con la Lazio, ha scelto il Milan, e diventa il secondo colpo a disposizione di Ruben Amorim dopo Gonçalo Ramos, arrivato per 74 milioni. Quindi già una spesa ben oltre i 100 milioni di euro che dimostra le ambizioni rossonere sul mercato”.
Il mercato di CARDINALECon l'innesto di Gila, la linea di Gerry Cardinale si conferma molto ambiziosa. Se sommiamo i 30 milioni spesi per lo spagnolo e 75 investiti per Gonçalo Ramos, il Milan ha già superato quota 100 milioni di euro sul mercato in soli 15 giorni: un vero e proprio segnale di forza clamoroso per Amorim e il club.
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