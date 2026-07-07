Il calciomercato in casa rossonera non si ferma mai e, dopo il colpo Gonçalo Ramos, il Milan regala a Rúben Amorim il secondo rinforzo per la propria squadra: stiamo parlando di Mario Gila. La trattativa per il centrale spagnolo, infatti, sarebbe ormai conclusa, ma a fare davvero la differenza è stato un retroscena molto fondamentale svelato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano.

Milan, il retroscena di mercato su Gila

“Il Milan piazza il colpo Mario Gila. Le operazioni non è che saltano se non si chiudono subito, ci vuole anche cautela e freddezza. E l’affare Mario Gila è stato indirizzato la scorsa settimana: il giocatore ha preso una decisione molto chiara nonostante le tante chiamate ricevute. Appena è arrivato il Milan ha sgomberato il campo da equivoci: ha scelto il Milan. Un contratto importante da 5 anni, ambizione di tornare in Champions League e tornare a vincere dei titoli.

Gila, infatti, aveva dato la sua parola diavolo, blindando di fatto il suo trasferimento a Milano. Nonostante le sirene di altri club e le tante chiamate ricevute dail difensore spagnolo non ha mai avuto tentennamenti:

Davanti al muro eretto dal giocatore della Lazio, infatti, Lotito si è trovato davanti ad un bivio: accettare la cessione o rischiare di trattenere un calciatore scontento, che poi avrebbe giocato sottotono, con il rischio di perderlo poi a parametro zero. Lotito infatti, è rimasto fermo sulla sua valutazione iniziale: non avrebbe mai accettato delle offerte più basse di 22-23 milioni di euro. Alla fine l'intesa con il Milan è stata raggiunta per una valutazione complessiva di 30 milioni, di cui 50% andrà nelle casse del Real Madrid:

Tanti fattori che hanno portato Gila a fare una scelta precisa: “voglio il Milan”. Gila l’ha comunicato direttamente anche alla Lazio, il presidente Lotito era stato informato, il messaggio di Gila è stato un messaggio onesto e chiaro. Non avrebbe accettato durante questo mercato estivo altre proposte. Per la Lazio si era a fronte di incassare 30 milioni, di cui poi il 50% va al Real Madrid, oppure perdere il giocatore a parametro zero con grande probabilità. Si rischiava di perdere Gila a zero e avere un giocatore scontento: sarebbe stata una sconfitta per tutti. Invece la Lazio accetta. Lotito partiva da 30 milioni, non avrebbe accettato 22-23, e si è chiuso con una valutazione totale da 30 milioni di euro. Gila è stato molto onesto con la Lazio, ha scelto il Milan, e diventa il secondo colpo a disposizione di Ruben Amorim dopo Gonçalo Ramos, arrivato per 74 milioni. Quindi già una spesa ben oltre i 100 milioni di euro che dimostra le ambizioni rossonere sul mercato”.

Il mercato di CARDINALE

Con l'innesto di Gila, la linea disi conferma molto ambiziosa. Se sommiamo i 30 milioni spesi per lo spagnolo e 75 investiti perilha già superato quotain soli 15 giorni: un vero e proprio segnale di forza clamoroso per Amorim e il club.