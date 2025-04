Milan, rinnovo Theo Hernandez: Moncada riattiva i contatti. La strategia

Come scrive Calciomercato.com, il Milan avrebbe mandato un segnale: il rinnovo di contratto di Theo Hernandez sarebbe una priorità della dirigenza. Questo quanto riporta il sito dopo le parole di Moncada prima di Milan-Atalanta : "A me piace molto, può fare tante cose. Rinnovo? Stiamo parlando, siamo con lui, spero che questo modulo lo faccia rendere bene". Così a 'DAZN'. Ecco le ultime novità.

Milan, rinnovo Theo Hernandez: segnali positivi. La strategia di Moncada

Theo Hernandez, continua Calciomercato.com, vorrebbe restare al Milan anche la prossima stagione, con o senza rinnovo e potrebbe cambiare idea solo con offerte di club di prima fascia, come il Real Madrid. Moncada avrebbe riavviato i contatti per il rinnovo, visto che il Milan non può permettersi di perdere un giocatore così a zero (scadenza 2026). Internamente il club starebbe studiando l’offerta che ritiene giusta considerando i tanti punti di questa trattativa: scadenza vicina, prestazioni altalenanti, valore sul mercato. Secondo il sito specializzato, non si dovrebbe arrivare alla richiesta di 7 milioni a stagione. LEGGI ANCHE: Milan-Atalanta, Reijnders: se manca lui si spegne tutto. E' fondamentale perché...>>>