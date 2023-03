Milan, ecco chi è Retegui: l’attaccante argentino che ha stregato Mancini

Nelle ultime settimane il nome di Mateo Retegui è stato accostato al Milan: ecco chi è l'attaccante che è stato convocato dal c.t. Mancini

Enrico Ianuario

La storia di Mateo Retegui sta facendo appassionare tifosi milanisti e non. L'attaccante argentino di origini italiane, infatti, è stato recentemente convocato dal c.t. della nazionale italiana Roberto Mancini per le gare di marzo dell'Italia contro Inghilterra e Malta. Una decisione presa dal fatto che in Italia i centravanti sono pochi e giocano veramente poco. Tolto Immobile che sta avendo una stagione difficile per via di numerosi problemi fisici, gli altri attaccanti in circolazione non stanno avendo grande spazio nei loro club. Basti pensare a Scamacca e Belotti, più alternative che prime scelte nel West Ham e nella Roma. Robe di nazionale a parte, Retegui è un attaccante che è stato accostato al Milan nelle ultime settimane. E si tratta di un profilo veramente interessante.

Classe '99, Retegui dispone del doppio passaporto, dunque non occuperebbe la casella degli extracomunitari qualora dovesse trasferirsi al Milan. Ciò è dovuto dal fatto dalle origini italiane, in quanto il nonno materno è di Canicattì, un paesino situato nella provincia di Agrigento. Retegui gioca in Argentina in prestito nel Tigre, ma il suo cartellino è di proprietà del Boca Juniors nonostante da bambino tifasse River Plate. Rivalità di Buenos Aires a parte, nonostante la giovane età è un calciatore che segna e anche tanto. Nella passata stagione ha segnato 19 gol in 26 presenze, mentre quest'anno è già arrivato a quota 6 reti in 7 apparizioni nel massimo campionato argentino.

Si tratta di un vero e proprio bomber di razza, non fortissimo qualitativamente ma abile nel giocare sporco e con il fisico. Non ama infatti tenere il pallone tra i piedi ma preferisce abbassarsi e giocare di sponda per poi farsi trovare pronto in area di rigore. Movimenti da attaccante moderno che possono essere perfezionati come ha anche detto nei giorni scorsi il c.t. Mancini. Come riporta l'Ultimo Uomo, Retegui è stato l’uomo che nella Primera Liga attualmente in corso ha tirato più di ogni altro in porta, con una media expected goals di 2,75 (ogni novanta minuti). Il suo contratto con il Boca Juniors scadrà nel 2024 e 'Transfermarkt' valuta il giocatore 8 milioni di euro. Retegui potrebbe diventare un'occasione di mercato per il Milan che, anche grazie a Roberto Mancini, potrà visionarlo da vicino nei prossimi giorni. Milan, l'importanza del portiere e difensore aggiunto Maignan >>>

