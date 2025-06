Milan, quale futuro per Camarda? Incontri con Riso: il punto

Allo stato attuale lo scenario più concreto sarebbe quello di un addio tra Luka Jovic e il Milan . Così scrive Calciomercato.com. Sull'attaccante classe 1997 ci sarebbero due squadre interessate: Cruz Azul e il Botafogo . Non solo il serbo: anche il destino di Francesco Camarda potrebbe essere lontano dai rossoneri, almeno per la prossima stagione.

Milan, ecco l'ipotesi più probabile per Camarda! E sul futuro di Jovic ...

Sarebbe già andato in scena un primo confronto per capire il futuro del giovane attaccante del Milan e ce ne potrebbero essere altri. Secondo il sito specializzato, l'agente Beppe Riso sarebbe in costante contatto con la dirigenza rossonera: l'ipotesi più concreta sarebbe quella di un prestito preferibilmente in serie A.