L'ex rossonero parla anche del Milan Futuro, retrocesso in Serie D il primo anno della sua creazione, e anche del giovane talento Francesco Camarda: " “C’è la necessità con Tare di dover far meglio. Ho grande fiducia in Igli, si sta già muovendo bene. Spero non ci siano più incomprensioni come quanto accaduto con Camarda, che non ha giocato né in prima squadra né in Milan Futuro. È stata un’annata di fallimento, chiaramente..”