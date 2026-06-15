Sono stati tantissimi gli allenatori accostati alla panchina del Milan in queste settimane (qui tutte le notizie). Ora Ruben Amorim è il candidato principale per diventare il nuovo tecnico rossonero, ma tra i primi nomi accostati al Diavolo c'è stato Mauricio Pochettino, attuale commissario tecnico degli USA e impegnato nei Mondiali 2026 che si stanno giocando in casa. Esordio importante con un 4-1 inflitto al Paraguay con un ottimo Pulisic nella prima frazione della gara.

I due incontri segreti con Cardinale e il ruolo di Ramon Planes

Come scrive La Gazzetta dello Sport, Pochettino ha incontrato due volte Cardinale e i suoi uomini ed era un'idea caldeggiata da, direttore sportivo catalano che con il tecnico argentino ha lavorato all’Espanyol e al Tottenham. Il Milan ha valutato il profilo del dirigente, ma ha poi virato su altri nomi. Di conseguenza è scesa anche l'idea Pochettino per la panchina dei rossoneri.

L'ex allenatore del PSG ha tanta esperienza internazionale, ma anche idee meno fresche e moderne degli altri candidati: quest'ultimo fattore potrebbe aver frenato Cardinale, intenzionato a proporre un nuovo ciclo all’insegna della modernità, sia dentro che fuori dal campo.

La lavagna tattica di Pochettino: il 4-2-3-1 ispirato a Bielsa

Il gioco di Pochettino è stato influenzato negli anni dal suo mentore, ovvero Bielsa, e si basa perlopiù su due moduli:. In fase di impostazione, uno dei terzini si alza sulla linea degli attaccanti, mentre l'altro resta più bloccato, con la possibilità di vedere anche il mediano abbassarsi sulla linea dei difensori. L'impostazione dal basso è fatta quindi con una difesa a tre per cercare di liberare spazio per gli esterni e cercare soluzioni centrali.

Gli esterni e i terzini giocano larghi per ampliare il campo mentre gli attaccanti cercano i buchi centrali e si muovono continuamente. Pochettino predilige un gioco verticale rispetto a un possesso palla sterile, e chiede subito il passaggio profondo ai suoi anche a costo di sbagliare. In fase di non possesso si punta sul pressing nei primi secondi: se non funziona linea bassa e 4-4-2 compatto.

Il retroscena di mercato: l'impatto mancato su Christian Pulisic

Pochettino sembra lontanissimo in questo momento dalla panchina del Milan: parlando per ipotesi, il suo possibile arrivo avrebbe dato nuova linfa a. L'attaccante rossonero ha faticato nel 2026 non trovando gol con la maglia del Milan. Pochettino lo conosce benissimo e avrebbe potuto trovare la chiave per sbloccare di nuovo il numero 11 del Diavolo.