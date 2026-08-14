Il Milan cerca rinforzi sulle fasce per il centrocampo di Ruben Amorim: fari puntati su Zalewski, Nuno Tavares e Dodô. Il confronto con le statistiche Sofascore

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Cessioni Milan, Santiago Giménez ipotesi Lazio? Parla Gattuso

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Altro obiettivo per il Milan di Amorim dovrebbe essere un esterno per il centrocampo a quattro: l'allenatore portoghese ha bisogno di un rinforzo importante per le sue fasce. A prescindere dalle cessioni in questo calciomercato, il Diavolo cercherà di accontentare il più possibile il suo allenatore.

Come scrive La Gazzetta dello Sport l'ipotesi più viva in questo momento porta a Nicola Zalewski, classe 2002 dell’Atalanta, che può giocare sia a destra sia a sinistra. Con Sarri in panchina, il polacco rischia di non trovare spazio e potrebbe partire per 15-20 milioni di euro. Non è però l'unico nome possibile: Nuno Tavares della Lazio è stato proposto nei giorni scorsi, ma c'è qualche dubbio sulla sua tenuta fisica. Per la fascia destra occhio a Dodô della Fiorentina. Un solo anno di contratto rimasto con la Viola, potrebbe essere un'operazione dai costi accessibili, anche se il Milan non si sarebbe ancora fatto sotto.

Milan, per Amorim rinforzo sulle fasce: Zalewski, Nuno Tavares e Dodô nel mirino rossonero

Il confronto statistico: Zalewski, Nuno Tavares e Dodô

Facciamo un rapido confronto statistico dei tre profili per la fascia del Milan, visto che tutti hanno giocato in Serie A la scorsa stagione (numeri dal sito Sofascore).
  • Zalewski (Atalanta): ha giocato 24 partite da titolare giocando a sinistra: 2 gol e 4 assist per il laterale polacco con xG (gol attesi) a quota 2.88 e assist attesi a 4.55. 3.5 palloni recuperati e 3.7 (53%) di duelli vinti.
  • Nuno Tavares (Lazio): 17 partite da titolare per Nuno Tavares in stagione, giocando sempre a sinistra. 0 gol e 0 assist per il laterale portoghese con xG (gol attesi) a quota 0.65 e assist attesi a 2.00. 3.5 palloni recuperati e 3.7 (56%) di duelli vinti.
  • Dodô (Fiorentina): Chiudiamo con Dodô: 36 partite da titolare giocando a destra. Un gol e 2 assist con xG (gol attesi) a quota 2.18 e assist attesi a 4.96. 4.8 palloni recuperati e 4.0 (56%) di duelli vinti.

Le ultime mosse sulla mediana del Milan

Chiudiamo con la mediana: Musah e Ricci restano insieme a Comotto: difficile pensare a un ulteriore innesto sul mercato, anche se resta l'idea di spostare Rabiot sulla linea dei trequartisti.

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