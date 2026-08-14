Milan, per Amorim rinforzo sulle fasce: Zalewski, Nuno Tavares e Dodô nel mirino rossonero

Il Milan cerca rinforzi sulle fasce per il centrocampo di Ruben Amorim: fari puntati su Zalewski, Nuno Tavares e Dodô. Il confronto con le statistiche Sofascore
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Altro obiettivo per il Milan di Amorim dovrebbe essere un esterno per il centrocampo a quattro: l'allenatore portoghese ha bisogno di un rinforzo importante per le sue fasce. A prescindere dalle cessioni in questo calciomercato, il Diavolo cercherà di accontentare il più possibile il suo allenatore.
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Il confronto statistico: Zalewski, Nuno Tavares e DodôFacciamo un rapido confronto statistico dei tre profili per la fascia del Milan, visto che tutti hanno giocato in Serie A la scorsa stagione (numeri dal sito Sofascore).
- Zalewski (Atalanta): ha giocato 24 partite da titolare giocando a sinistra: 2 gol e 4 assist per il laterale polacco con xG (gol attesi) a quota 2.88 e assist attesi a 4.55. 3.5 palloni recuperati e 3.7 (53%) di duelli vinti.
- Nuno Tavares (Lazio): 17 partite da titolare per Nuno Tavares in stagione, giocando sempre a sinistra. 0 gol e 0 assist per il laterale portoghese con xG (gol attesi) a quota 0.65 e assist attesi a 2.00. 3.5 palloni recuperati e 3.7 (56%) di duelli vinti.
- Dodô (Fiorentina): Chiudiamo con Dodô: 36 partite da titolare giocando a destra. Un gol e 2 assist con xG (gol attesi) a quota 2.18 e assist attesi a 4.96. 4.8 palloni recuperati e 4.0 (56%) di duelli vinti.
Le ultime mosse sulla mediana del MilanChiudiamo con la mediana: Musah e Ricci restano insieme a Comotto: difficile pensare a un ulteriore innesto sul mercato, anche se resta l'idea di spostare Rabiot sulla linea dei trequartisti.
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