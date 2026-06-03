L'analisi PM: il possibile progetto

Il possibile arrivo di Rangnick porterebbe il Milan a una totale rivoluzione: l'attuale CT dell'Austria vuole i suoi uomini per cambiare i rossoneri e vuole avere il controllo totale del club. Idee già molto chiare: Rangnick potrebbe seguire il progetto Lipsia. Ovvero ricerca di giocatori giovani e dal grande talento, ma con un prezzo non eccessivo, con la possibilità di valorizzarli al Milan. Una filosofia portata avanti in queste stagioni dalla stessa RedBird. Rangnick non arriverebbe come allenatore, ma come direttore tecnico. Come detto serve fiducia totale per evitare il rischio di incorrere in un'altra stagione fatta di divisioni interne che non servono per nessun motivo: il Milan deve seguire una strada univoca. Rangnick vuole anche decidere il suo allenatore e potrebbe essere accostato a Glasner, suo uomo di fiducia che ha già incontrato i rossoneri. In quel caso, il Milan potrebbe giocare con un 3-4-2-1 che non avrebbe bisogno di una grande rivoluzione rispetto al 3-5-2 di Allegri.