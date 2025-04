Milan, Pellegatti: “Paratici prima scelta di Cardinale. Ecco la situazione”

Milan, Pellegatti: "Paratici il preferito di Cardinale. La situazione ad oggi..."

Pellegatti continua e rivela anche l'esito dell'incontro: "Sembra che ci sia stato un colloquio approfondito, con temi importanti toccati. Sembrerebbe che le parti si siano riavvicinate. Probabilmente il colloquio tra Cardinale, Furlani e Ibrahimovic verteva anche su Paratici. Sembra che anche stavolta l'idea Paratici non sia piaciuta alla dirigenza rossonera e sarebbe stata bloccata. Se poi arriverà Tony D'Amico molto cose saranno più chiaro. Credo che Paratici, quasi definitivamente, non sarà il nuovo direttore sportivo del Milan. La situazione ad oggi è questa".