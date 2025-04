Milan, Pellegatti: 'È la settimana di Tare. Allenatore? Non credo venga...'

"È la settimana di Igli Tare , Furlani lo incontrerà questa settimana e lui sta aspettando la chiamata". Così Carlo Pellegatti , tifoso del Milan, ha parlato su 'YouTube' della ricerca del nuovo direttore sportivo rossonero. Ecco le sue parole in merito: "Avrebbe un vantaggio ovvero iniziare subito a lavorare. Penso ci possa essere sintonia con Moncada a livello di scouting. L'importante è che lavori bene per il Milan".

Poi Pellegatti ha parlato anche della possibile scelta in panchina per il futuro del Diavolo: "Allenatore? Non credo venga Sarri, ha sempre parlato bene di Allegri". L'ex allenatore rossonero potrebbe davvero essere di nuovo l'uomo al comando del Milan in panchina? Il profilo corrisponderebbe perfettamente all'identikit fatto dai rossoneri: un allenatore italiano, con esperienza in Serie A e che abbia un curriculum vincente. Da questo punto di vista Allegri sarebbe perfetto. Vedremo quali saranno le scelte della dirigenza del Milan a partire dal direttore sportivo.