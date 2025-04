Milan, Pellegatti: “Mi fanno pensare che il primo obiettivo di Furlani sia…”

"Per me c'è qualcosa che non va in questa ricerca del direttore sportivo". Così Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, ha parlato della ricerca del direttore sportivo da parte del Milan. Ecco le sue parole su 'YouTube': "Serve ovviamente non sbagliare, ma spero non ci si mette come Penelope tre anni, mi aspetto che la decisione arrivi prima. Non sono convinto: vedono Berta, sapendo dell'Arsenal, vedono Paratici sapendo che fosse inibito, vedono Manno e Sartori che non si muovono".