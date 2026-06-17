Il mondiale entra nel vivo e tutti gli occhi sono puntati sull'esordio della Croazia contro l'Inghilterra. E pure, a scaldare l'atmosfera non sono solo le dinamiche in campo, ma anche le indiscrezioni sul futuro di uno degli uomini più discussi ultimamente del Milan: Luka Modric.

Milan, senti Romano: "Modric? Non sappiamo cosa farà"

"E' chiaro che le ultime vicende che hanno visto il Milan e i suoi dirigenti non hanno aiutato la scelta di Luka Modric, che in questo momento ha praticamente messo in stand-by tutto il suo futuro col calcio giocato. Non sappiamo ancora cosa intenderà fare Modric..."

I tifosi delsi interrogano da diverse settimane sulla sua permanenza in rossonero nella prossima stagione, ma le ultime notizie spegnono gli entusiasmi. Intervenuto ai microfoni di DAZN, il noto esperto di mercato di calciomercatoha voluto are il punto della situazione, svelando un retroscena che mette in discussione l'eventuale rinnovo del croato con il

A pesare in modo molto specifico sulla scelta del croato è stata anche l'uscita di Massimiliano Allegri. Senza il suo principale punto di riferimento in panchina e con un organigramma ancora da costruire, il rinnovo è finito in una fase di stallo.

Se l'avventura al Milan però sembra essere arrivata quasi al termine, all'orizzonte per Modric si profila un clamoroso ritorno a casa molto romantico. Non da calciatore: Modric infatti potrebbe ritornare a Madrid nelle vesti da dirigente:

"Sicuramente però ha una specie di promessa, di patto con Florentino Perez col Real Madrid per poter, quando smetterà di essere giocatore, diventare un dirigente del Real Madrid. Luka era molto legato anche a Massimiliano Allegri, che ha spesso elogiato. Ad oggi c'è prima la Croazia e il mondiale, poi comunicherà la sua decisione...".