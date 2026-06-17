Cresce sempre di più l'attesa per il debutto dell'Inghilterra ai Mondiali. mercoledì sera, alle ore 22.00, la Nazionale dei 'Tre Leoni' scenderà in campo per scontrarsi con la Croazia. una sfida che promette delle vere e proprie scintille, soprattutto a centrocampo, dove i riflettori saranno puntati su Luka Modric, giocatore del Milan e capitano della Croazia.

Milan, Maino su Modric: Tecnica incredibile"

"La sua tecnica è incredibile. Sempre, quando riceve palla, guarda in avanti e cerca il passaggio tra le linee. Cosa gli ruberei? L'ultimo passaggio. Gli assist e i passaggi chiave che riesce a fare durante la partita. Modric è il giocatore chiave, il capitano. Se gli togliamo le opzioni di gioco o se riusciamo a isolarlo ci aiuterebbe, ma la Croazia ha anche altre minacce".

Di generazione in generazione

Il croato, il cui futuro ancora resta un vero e proprio rebus, è stato al centro dei pensieri di, calciatore del Manchester United. Il talento inglese, direttamente dal ritiro della Nazionale, non ha voluto nascondere la forte ammirazione provata nei confronti di una leggenda così grande:Le parole di Mainoo aprono una finestra su un fattore molto importante: lo scontro generazionale a centrocampo. Da una parte troviamo Modric, l'essenza del calcio, un giocatore che, alla veneranda età di 40 anni, con la maglia del Milan ha collezionato 34 presenze, di cui 32 da titolare, 2 gol e 3 assist. numeri che dimostrano, ancora una volta, la sua importanza nello scacchiere del Milan

Dall'altra, invece, c'è Mainoo, il manifesto della nuova gioventù: dinamico, molto fisico ma con già una grandissima maturità tattica ma con un mondo ancora del tutto da conquistare.