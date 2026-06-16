Il Milan, senza la qualificazione in Champions League, ha deciso di rivoluzionare tutto: piazza pulita dell'intero organigramma rossonero ed esonero per Massimiliano Allegri, reo di aver perso un quarto posto che sembrava già sicuro qualche mese fa. E invece il Diavolo deve ricominciare un'altra volta da zero e lo farà affidandosi in panchina a Ruben Amorim, ex allenatore del Manchester United e dello Sporting. Si dovranno prendere delle scelte importanti anche per quanto riguarda la rosa.

Il futuro di Luka Modric tra rinnovo e ritiro

Tra i giocatori in bilico c'è Luka Modric : il centrocampista centrale ora è impegnato con la Croazia ai Mondiali 2026, ma dovrà presto decidere se rinnovare per un altro anno con il Milan o magari ritirarsi dal mondo del calcio. Nella sua lunga intervista a La Gazzetta dello Sport,

"Luka deve restare, pure senza Champions. È un esempio, una guida per tutta la squadra. Anche per l’allenatore può essere fondamentale. Servirà a tirare fuori il meglio dai compagni. I leader sono così, maestri e riferimenti. È serissimo, intelligente e completo. Il nuovo Milan deve ripartire anche da lui".

L'importanza del croato e il nodo Champions League

I dubbi tattici: come si colloca Modric nel 3-4-3 di Amorim

I mediani di Amorim devono fare filtro davanti alla difesa ed essere molto fisici;

devono fare filtro davanti alla difesa ed essere molto fisici; Corsa e pressing alti sono pretesi dal tecnico portoghese per tutta la partita.

Nessun dubbio sulle qualità di Modric che si sono viste anche nella stagione appena finita: il croato è un leader nato che ha fatto di tutto e di più per portare il Milan in Champions League, ma purtroppo non è bastato.e, la mancata qualificazione, potrebbe spingerlo a prendere una strada diversa, la scelta spetta a lui visto che c'è un'opzione nel suo contratto con il Diavolo.Dal punto di vista tattico sorgono però alcuni dubbi: Modric è un giocatore dalla classe sopraffina, ma nel 3-4-3 di Amorim rischierebbe di trovare poco spazio per due motivi principali:

Modric potrebbe fare fatica in questo contesto, almeno da titolare. Potrebbe essere un jolly dalla panchina nel caso in cui il Milan avesse bisogno di qualità a gara in corso. La scelta finale, comunque, spetta sempre a Modric e arriverà probabilmente al termine dei Mondiali 2026.