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Milan, occhio alla pista Gila: senza Tare salta tutto? Spunta anche il Napoli

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Nella confusione più totale in Casa Milan, i rossoneri potrebbero perdere uno degli obiettivi principali: Mario Gila...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Nel calcio, le strategie di mercato possono sempre cambiare in brevissimo tempo. E il Milan lo sa benissimo. Prima della mancata qualificazione in Champions League, il diavolo aveva iniziato a gettare le basi per quella che sarebbe stata la difesa del futuro. In cima alla lista dei rossoneri, infatti, risultava esserci Mario Gila, centrale della Lazio.

Il difende spagnolo era stato individuato da Tare e Allegri come rinforzo perfetto per la retroguardia rossonera. Oggi, però, quel castello creato da Allegri e Tare non esiste più: con l'azzeramento della dirigenza, la pista Gila-Milan non solo sembra essere congelata, ma rischia anche di trasformare in un grande 'What If'.

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Milan, senza Tare cambia tutto?

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L'interesse del Milan per l'ex difensore del Real Madrid non era nato ovviamente per caso. Igli Tare, ex direttore sportivo dei rossoneri, lo conosceva molto bene, avendolo scovato e portato a Roma durante gli anni in biancocelesti. Il dirigente albanese, oltre alla tecnica, ne apprezzava la crescita esponenziale e la personalità.

I contatti erano stati già avviati, ora però lo scenario sembra essere cambiato. Senza la figura di Tare al comando, l'affare ha perso il suo principale 'sponsor' rischiando così di saltare del tutto.

Dal Milan all'assalto del Napoli

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Mentre il Milan si trova in un vero e proprio limbo carico di incertezze e dubbi, Massimiliano Allegri ha già trovato una nuova casa: il Napoli. Il tecnico livornese, ormai, è quasi il nuovo allenatore dei partenopei ed è pronto a soffiare al diavolo proprio Mario Gila.

Il tecnico livornese, infatti, avrebbe chiesto a De Laurentiis un totale cambio della retroguardia: dentro volti nuovi giovani, freschi e forti. Ancora una volta l'identikit perfetto corrisponde a quello di Mario Gila. Il Napoli sta accelerando le proprie valutazioni, per cercare di parlare nel più breve tempo possibile con la Lazio.

Per il Milan, invece, si prospetta il rischio della beffa: perdere un obiettivo a causa dell'addio di Tare e dell'immobilismo societario rischiando di andare a rinforzare una diretta concorrente guidata dall'ex allenatore.

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