Non solo Inácio: van Dijk a zero resta un obiettivo. Può essere un colpo come Ibrahimović e Modrić

Come detto più volte il Milan proverà di nuovo l'assalto a Gonçalo Inácio a gennaio: il difensore dello Sporting resta il primo obiettivo per rinforzare il reparto, ma questo non vuole dire che a giugno non possano arrivare ulteriori difensori centrali.

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L'olandese ha vinto tutto in Inghilterra e potrebbe essere alla ricerca di una nuova sfida che potrebbe trovare proprio nella Serie A e nel Milan. Per il Diavolo sarebbe un colpo a zero molto importante: arriverebbe un difensore dall'esperienza indiscussa (classe 1991), ma con ancora cartucce importanti da sparare. Sarebbe quel pezzo del puzzle da inserire in rosa e aumentare la leadership in rosa come fatto in passato con Ibrahimović e Modrić.

Il nodo ingaggio per van Dijk e il piano riservato per Gonçalo Inácio

Per gennaio l’obiettivo resta, con la trattativa che, si legge, procede riservatamente.

Ovviamente per Virgil van Dijk servirebbe trovare la quadra economica visto che l'olandese guadagna al Liverpool 7,4 milioni di euro netti (13,4 lordi). Troppi per il Milan e troppi anche vista l'età del difensore olandese che potrebbe abbassare le pretese proprio per questo motivo.

I numeri stagionali di Virgil van Dijk in Premier League

Presenze: 10.

10. Da titolare: 10.

10. Minuti in campo: 900 (90 a partita).

900 (90 a partita). Porte inviolate (Clean sheet): 4.

4. Palloni recuperati a partita: 3,5.

3,5. Dribbling subiti a partita: 0,0.

0,0. Errori che hanno portato a un tiro: 0.

0. Errori che hanno portato a un gol: 0.

0. Duelli totali vinti a partita: 4,8 (75%).

4,8 (75%). Tocchi a partita: 81,2.

81,2. Passaggi precisi a partita: 60,7 (88%).

In questa stagione non sono calati i suoi numeri in, anzi. Ecco le sue statistiche (dal sito):